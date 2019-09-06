Доверчивый клиент вместо автомобиля мечты купил ржавое ведро с болтами

По словам обратившегося в комиссию за помощью потребителя, он приобрел в фирме Tripity OÜ автомобиль Mazda 6 за 1000 евро. Несмотря на слова продавца о том, что машина находится в хорошем состоянии, проблемы с ней начались практически сразу.

Клиента заверили, что машина регулярно обслуживалась и на кузове нет ржавчины. Вскоре после покупки новоиспеченный владелец стал ощущать во время поездок странные вибрации. Тогда он решил отвезти машину для проверки в фирму Mäealuse Autobox OÜ. Оказалось, что днище автомобиля все ржавое, а некоторые детали подвески нуждаются в замене, поскольку на них имеются трещины.

Когда клиент связался с продавцом, тот попросил его прислать фотографии и описать проблему. После этого на запросы покупателя ответов не последовало.

Через какое-то время автовладелец решил проверить машину уже в другой мастерской. Сотрудники Profdiagnostik OÜ установили, что кузов, днище, несущая конструкция, пороги, места для установки домкрата, глушитель и многие другие элементы проржавели. В выхлопной системе была обнаружена утечка. Также, согласно документации, у машины отсутствовал или не был закреплен амортизатор. Не было на автомобиле и некоторых втулок.

Поскольку продавец так и не ответил на запрос комиссии, она встала на сторону клиента, так как вторая сторона существенно нарушила условия договора.