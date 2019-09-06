Доверчивый клиент вместо автомобиля мечты купил ржавое ведро с болтами

Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб в очередной раз занималась ситуацией, когда причиной для споров между клиентом и продавцом стал приобретенный подержанный автомобиль.
По словам обратившегося в комиссию за помощью потребителя, он приобрел в фирме Tripity OÜ автомобиль Mazda 6 за 1000 евро. Несмотря на слова продавца о том, что машина находится в хорошем состоянии, проблемы с ней начались практически сразу.
Клиента заверили, что машина регулярно обслуживалась и на кузове нет ржавчины. Вскоре после покупки новоиспеченный владелец стал ощущать во время поездок странные вибрации. Тогда он решил отвезти машину для проверки в фирму Mäealuse Autobox OÜ. Оказалось, что днище автомобиля все ржавое, а некоторые детали подвески нуждаются в замене, поскольку на них имеются трещины.
Когда клиент связался с продавцом, тот попросил его прислать фотографии и описать проблему. После этого на запросы покупателя ответов не последовало.
Через какое-то время автовладелец решил проверить машину уже в другой мастерской. Сотрудники Profdiagnostik OÜ установили, что кузов, днище, несущая конструкция, пороги, места для установки домкрата, глушитель и многие другие элементы проржавели. В выхлопной системе была обнаружена утечка. Также, согласно документации, у машины отсутствовал или не был закреплен амортизатор. Не было на автомобиле и некоторых втулок.
Поскольку продавец так и не ответил на запрос комиссии, она встала на сторону клиента, так как вторая сторона существенно нарушила условия договора.
Комиссия постановила, что продавец должен вернуть клиенту 1109,90 евро, которые включают стоимость самой машины, а также деньги, потраченные на диагностику и выявление недочетов.