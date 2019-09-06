Картина дня: отношения с Китаем, сбой в работе Mobiil-ID и тяжелая авария

Золотые оковы китайских инвестиций

До сих пор инвестиции Китая в страны Балтии были не особо примечательными, но перед глазами китайцев находятся крупные стратегические инфраструктурные объекты. Для самих же стран Балтии это и заманчиво, и беспокойно. Читать далее...

Студия Postimees: Китай не друг Эстонии?

Балтийские СМИ озаботились мягкой силой Китая. Насколько эта тема актуальна для Эстонии? Что можно приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР? В студию Rus.Postimees был приглашен депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в записи!

В аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла серьезно пострадал 39-летний мужчина

Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 39-летний мужчина. Читать далее...

Услуга Mobiil-ID вышла из строя

По словам коммерческого руководителя дополнительных услуг SK ID Solutions, являющегося разработчиком данной услуги, Лийсы Лукин, сбой коснулся всех мобильных операторов, и работа услуги была нарушена начиная с 12.40. Читать далее...

Глава армейского спецназа: военная база в любом случае появится

По словам нового командующего эстонскими Силами специального назначения Маргуса Куула, решение президента США Дональда Трампа оставить без финансирования строительство военной базы нельзя назвать серьезным ударом. Читать далее...

Травмы 26 пассажиров автобуса, попавшего в аварию с грузовиком, обошлись в 150 000 евро

В произошедшей в июле на Клоогаранна-теэ тяжелой аварии с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали 26 человек. По данным Salva Kindlustus, суммарная стоимость ущерба здоровью в данном случае составила почти 150 000 евро и продолжит расти. Одному из пострадавших даже пришлось ампутировать ногу, сообщила в пятницу BNS пресс-служба страховой компании. Читать далее...

Исследование: почти половина людей намерены забрать накопленные в пенсионном фонде деньги

Результаты опроса, проведенного Союзом страховых обществ Эстонии и фирмой Turu-uuringute AS, свидетельствуют: если обязательное накопление пенсии станет добровольным делом, лишь 44% текущих участников продолжат накапливать средства через пенсионные фонды. Читать далее...

В Финляндии полиция открыла огонь по вооруженному мужчине

В финском Тампере полиция выстрелила в мужчину, который угрожал оружием сотрудникам полиции. Читать далее...

Галерея: в Таллинне открыли уникальный завод

Сегодня, 6 сентября, эстонская фирма Roofit Solar Energy, которая занимается производством вырабатывающих энергию металлических кровельных панелей, открыла вблизи озера Харку в Таллинне завод. Читать далее...

Андрус Ансип отказывается отдавать 10,95 евро

Андрус Ансип отказывается возвращать 10,95 евро, которые, по оценке Комиссии по надзору за финансированием партий, являются запрещенным пожертвованием. Читать далее...

Горячая новость: квартиры в Таллинне подешевели!