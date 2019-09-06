Картина дня: пропажа норвежки в Таллинне, закрытие маршрута Таллинн-Лондон, использование призывников в спецоперациях и ценовая политика IKEA

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями пятницы.
Новый законопроект: некоторым солдатам-срочникам придется несладко
В 2021 году Силы обороны планируют впервые принять срочнослужащих в командование специальных операций. Министерство обороны передало на согласование законопроект, устанавливающий срок призыва на 2021 год и численное распределение срочнослужащих между подразделениями. Читать далее...
В Пирита пропала 31-летняя гражданка Норвегии
Полиция просит помощи в поиске 31-летней гражданки Норвегии, которую в последний раз видели 20 августа в районе Пирита. Она могла отправиться заграницу, но родственники не нашли подтверждение этому предположению. Читать далее...
Золотые оковы китайских инвестиций
До сих пор инвестиции Китая в страны Балтии были не особо примечательными, но перед глазами китайцев находятся крупные стратегические инфраструктурные объекты. Для самих же стран Балтии это и заманчиво, и беспокойно. Читать далее...
Студия Postimees: Китай не друг Эстонии?
Балтийские СМИ озаботились мягкой силой Китая. Насколько эта тема актуальна для Эстонии? Что можно приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР? В студию Rus.Postimees был приглашен депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в записи!
Плохие новости: еще одна авиакомпания сворачивает полеты на линии Таллинн-Лондон
Авиакомпания Wizz Air закрывает маршрут Таллинн-Лондон, открытый прошлой осенью. Весной этого года таллиннское направление закрыл и британский авиагигант British Airways. Читать далее...
В аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла серьезно пострадал 39-летний мужчина
Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 39-летний мужчина. Читать далее...
Услуга Mobiil-ID вышла из строя
По словам коммерческого руководителя дополнительных услуг SK ID Solutions, являющегося разработчиком данной услуги, Лийсы Лукин, сбой коснулся всех мобильных операторов, и работа услуги была нарушена начиная с 12.40. Читать далее...
Почему стоимость доставки товаров IKEA в Эстонии просто зашкаливает?
В редакцию Kodustiil.Postimees обратился житель Тарту, которого не устраивают цены доставки товаров IKEA. «Почему в IKEA такие безумные цены за доставку? - интересуется читатель. - И не планирует ли фирма использовать посылочные автоматы?» Читать далее...
Эстония доверила изготовление паспортов совершенно неизвестной, казалось бы, фирме
Департамент полиции и погранохраны выбрал в качестве следующего изготовителя эстонских паспортов совершенно неизвестное британское предприятие, созданное всего три месяца назад. Читать далее...
Внимание! Распространяется смертельно опасная для собак болезнь
Ветеринарно-пищевой департамент в связи с быстро распространяющимся в Норвегии заболеванием собак советует по возможности избегать поездок в эту страну с животными, а если это необходимо, следить, чтобы собака не контактировала с другими своими сородичами. Читать далее...
Глава армейского спецназа: военная база в любом случае появится
По словам нового командующего эстонскими Силами специального назначения Маргуса Куула, решение президента США Дональда Трампа оставить без финансирования строительство военной базы нельзя назвать серьезным ударом. Читать далее...
Травмы 26 пассажиров автобуса, попавшего в аварию с грузовиком, обошлись в 150 000 евро
В произошедшей в июле на Клоогаранна-теэ тяжелой аварии с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали 26 человек. По данным Salva Kindlustus, суммарная стоимость ущерба здоровью в данном случае составила почти 150 000 евро и продолжит расти. Одному из пострадавших даже пришлось ампутировать ногу, сообщила в пятницу BNS пресс-служба страховой компании. Читать далее...
Исследование: почти половина людей намерены забрать накопленные в пенсионном фонде деньги
Результаты опроса, проведенного Союзом страховых обществ Эстонии и фирмой Turu-uuringute AS, свидетельствуют: если обязательное накопление пенсии станет добровольным делом, лишь 44% текущих участников продолжат накапливать средства через пенсионные фонды. Читать далее...
В Финляндии полиция открыла огонь по вооруженному мужчине
В финском Тампере полиция выстрелила в мужчину, который угрожал оружием сотрудникам полиции. Читать далее...
Галерея: в Таллинне открыли уникальный завод
Сегодня, 6 сентября, эстонская фирма Roofit Solar Energy, которая занимается производством вырабатывающих энергию металлических кровельных панелей, открыла вблизи озера Харку в Таллинне завод. Читать далее...
Андрус Ансип отказывается отдавать 10,95 евро
Андрус Ансип отказывается возвращать 10,95 евро, которые, по оценке Комиссии по надзору за финансированием партий, являются запрещенным пожертвованием. Читать далее...
Горячая новость: квартиры в Таллинне подешевели!
Цена квадратного метра квартиры в Таллинне упала ниже отметки в 2000 евро: в августе квадратный метр стоил в среднем 1934 евро, что на 3,7 % меньше, чем в июле. Читать далее...