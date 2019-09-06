Картина дня: пропажа норвежки в Таллинне, закрытие маршрута Таллинн-Лондон, использование призывников в спецоперациях и ценовая политика IKEA

Новый законопроект: некоторым солдатам-срочникам придется несладко

В 2021 году Силы обороны планируют впервые принять срочнослужащих в командование специальных операций. Министерство обороны передало на согласование законопроект, устанавливающий срок призыва на 2021 год и численное распределение срочнослужащих между подразделениями. Читать далее...

В Пирита пропала 31-летняя гражданка Норвегии

Полиция просит помощи в поиске 31-летней гражданки Норвегии, которую в последний раз видели 20 августа в районе Пирита. Она могла отправиться заграницу, но родственники не нашли подтверждение этому предположению. Читать далее...

Золотые оковы китайских инвестиций

До сих пор инвестиции Китая в страны Балтии были не особо примечательными, но перед глазами китайцев находятся крупные стратегические инфраструктурные объекты. Для самих же стран Балтии это и заманчиво, и беспокойно. Читать далее...

Студия Postimees: Китай не друг Эстонии?

Балтийские СМИ озаботились мягкой силой Китая. Насколько эта тема актуальна для Эстонии? Что можно приобрести и потерять, вступая в торговый конфликт США и КНР? В студию Rus.Postimees был приглашен депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт. Смотрите интервью в записи!

Плохие новости: еще одна авиакомпания сворачивает полеты на линии Таллинн-Лондон

Авиакомпания Wizz Air закрывает маршрут Таллинн-Лондон, открытый прошлой осенью. Весной этого года таллиннское направление закрыл и британский авиагигант British Airways. Читать далее...

В аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла серьезно пострадал 39-летний мужчина

Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 39-летний мужчина. Читать далее...

Услуга Mobiil-ID вышла из строя

По словам коммерческого руководителя дополнительных услуг SK ID Solutions, являющегося разработчиком данной услуги, Лийсы Лукин, сбой коснулся всех мобильных операторов, и работа услуги была нарушена начиная с 12.40. Читать далее...

Почему стоимость доставки товаров IKEA в Эстонии просто зашкаливает?

В редакцию Kodustiil.Postimees обратился житель Тарту, которого не устраивают цены доставки товаров IKEA. «Почему в IKEA такие безумные цены за доставку? - интересуется читатель. - И не планирует ли фирма использовать посылочные автоматы?» Читать далее...

Эстония доверила изготовление паспортов совершенно неизвестной, казалось бы, фирме

Департамент полиции и погранохраны выбрал в качестве следующего изготовителя эстонских паспортов совершенно неизвестное британское предприятие, созданное всего три месяца назад. Читать далее...

Внимание! Распространяется смертельно опасная для собак болезнь

Ветеринарно-пищевой департамент в связи с быстро распространяющимся в Норвегии заболеванием собак советует по возможности избегать поездок в эту страну с животными, а если это необходимо, следить, чтобы собака не контактировала с другими своими сородичами. Читать далее...

Глава армейского спецназа: военная база в любом случае появится