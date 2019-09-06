Tallink расширяет свою деятельность в Азии. Глава компании не исключает открытия азиатского маршрута

Компания Tallink Grupp на этой неделе основала в Сингапуре дочернее предприятие Tallink Asia Pte Ltd. Это первая дочка концерна в Азии. Целью основания предприятия являются развитие коммерческой деятельности концерна и упрощение процесса расширения в азиатских странах, пишет Postimees.
Руководить компанией Tallink Asia Pte Ltd будет директор по развитию Tallink Grupp Таави Тийвель.
"Мы не делали тайны из того, что Tallink Grupp постоянно ищет возможности развития деятельности предприятия и расширения за счет различных рынков", - прокомментировал создание дочерней фирмы председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
Ранее ходили слухи, что Tallink проявляет интерес к торговле алкоголем и табачными изделиями в сингапурском аэропорту Чанги.
"Я могу заверить, что на этот конкретный тендер Tallink свое ходатайство не представлял. Но как в аэропорту Сингапура, так и в более широком смысле в различных регионах Азии проходит очень много разных тендеров, участие или неучастие в которых мы, к сожалению, подтвердить не можем", - сказал Ныгене изданию Postimees.
По его словам, в секторе duty-free компания Tallink занимает 12-е место в мире в рейтингах, составленных на основе различных методик, и у судоходной компании есть амбиции оказаться выше в подобном рейтинге.
На вопрос, является ли утопией запуск судоходного сообщения в Азии, Ныгене ответил, что в жизни нет ничего невозможного.
Ныгене сказал, что о том, как продвигаются дела по различным тендерам, говорить пока рано, поскольку Tallink является биржевым предприятием, а с другой стороны, это было бы нарушением условий участия в тендерах.
В последние годы Tallink много вложил в развитие услуг, предлагаемых пассажирам из Азии, и в рекламу услуг и товаров предприятия в странах Азии.
Например, Tallink ежегодно принимает участие в крупных туристических ярмарках в Азии, сотрудничает с несколькими азиатскими туристическими бюро, на судах Tallink работают стюарды, владеющие несколькими языками стран Азии, а за услуги и товары Tallink можно платить, используя самые популярные в Азии платежные платформы AliPay и WeChat Pay.
"У Tallink есть, что предложить миру, и интерес к нашим товарам и услугам велик", - заявил Ныгене.
"Наши коллеги в Азии уже долгое время очень успешно занимаются продажей товаров и услуг региона Балтийского моря и компании Tallink, что создает хорошую базу для дальнейших шагов. В части работы в азиатском направлении у нас есть планы, о которых сегодня говорить еще рано, но мы обязательно сообщим о них по мере развития событий", - добавил Ныгене.