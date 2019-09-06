Читатель спрашивает: почему стоимость доставки товаров IKEA просто зашкаливает?

«Сделав заказ, за ним можно прийти в таллиннский пункт выдачи товаров IKEA по адресу Петербури-теэ, 61 и получить заказ совершенно бесплатно. Если клиент заказал доставку на дом, то ее стоимость начинается с 19,90 евро за товар весом до 500 килограммов. Окончательная цена доставки зависит от расстояния и веса товара. Транспортные расходы включают эксплуатацию транспорта, бережное обращение с заказом и его подъем до пятого этажа. Сейчас еще слишком рано говорить, будем ли мы использовать посылочные автоматы. Мы исследуем потребности потребителей и отреагируем на них», - ответила Данте.