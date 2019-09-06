Читатель спрашивает: почему стоимость доставки товаров IKEA просто зашкаливает?

В редакцию Kodustiil.Postimees обратился житель Тарту, которого не устраивают цены доставки товаров IKEA. «Почему у IKEA такие безумные цены за доставку? - интересуется читатель. - И не планирует ли фирма использовать посылочные автоматы?»
По словам руководителя по коммуникации IKEA Baltikum Ренаты Данте, задача IKEA - предлагать клиентам наилучшее обслуживание по конкурентноспособным ценам.
«Сделав заказ, за ним можно прийти в таллиннский пункт выдачи товаров IKEA по адресу Петербури-теэ, 61 и получить заказ совершенно бесплатно. Если клиент заказал доставку на дом, то ее стоимость начинается с 19,90 евро за товар весом до 500 килограммов. Окончательная цена доставки зависит от расстояния и веса товара. Транспортные расходы включают эксплуатацию транспорта, бережное обращение с заказом и его подъем до пятого этажа. Сейчас еще слишком рано говорить, будем ли мы использовать посылочные автоматы. Мы исследуем потребности потребителей и отреагируем на них», - ответила Данте.