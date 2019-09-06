Обручальное кольцо серьезно покалечило английского футбольного тренера

51-летний Дай праздновал победу на одним из главным соперников в лиге, "Иммингхэм Таун", а затем решил принести мяч, который игроки во время встречи выбили за ограду. Поскольку ворота уже были заперты, Даррен решил перелезть через забор, но зацепился обручальным кольцом за ограждение и упал.

"Сразу же как упал, то почувствовал, что все очень скверно. Думал, что потерял только полпальца, но реальность оказалась куда хуже, "- сказал Дай, который обнаружил, что его палец был оторван от руки.