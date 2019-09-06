Посольство Китая в Эстонии: нам нужно дорожить дружественными отношениями между Китаем и Эстонией

4 сентября 2019 года Postimees опубликовал статью о Китае. В связи с этим Посольство Китая в Эстонии хочет сделать следующее заявление:
- Китайское посольство непоколебимо стоит за государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Четкая позиция, принятая правительством Эстонии в отношении политики „Единого Китая“, заслуживает признания. Правительство Китая уверенно выступает против всех, кто поддерживает или создает условия для высказываний или дел, наносящих вред нашим государственному суверенитету и территориальной целостности.
- Китай высоко ценит китайско-эстонские отношения. Исходя и принципов паритета и взаимного уважения и выгоды, Китай сотрудничает с Эстонией во многих областях, в том числе, в сфере экономики, торговли, инвестиций, культуры, туризма и так далее, в которых достигнуты значительные, заметные всем результаты.
- Журналисты должны соблюдать профессиональную этику, придерживаться принципов точности, непредвзятости и правды. От них ждут продвижения отношений Китая и Эстонии, а не статей, уводящих в сторону, на ложный путь, статей, которые искажают истину. Нам нужно дорожить дружественными отношениями между Китаем и Эстонией и их блестящими перспективами. Посольство Китая всегда работает в интересах общения и сотрудничества между Китаем и Эстонией, чтобы таким образом вывести наши двусторонние отношения на новые высоты.