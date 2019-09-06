Врач-реаниматолог: дети растут кнопочными роботами, а родители деградируют

"Человек – это то, что содержит его сознание. Это то, чем ты подкрепляешься. Машина подкрепляется бензином, а ты – смыслом", – в передаче Латвийского телевидения "4. studija" заявил врач-реаниматолог Петерис Клява.

"Если твоя суть - лазить в телефоне, то в твоем содержании ничего нет. И родители деградируют..."

"Конечно, не все, но я имею право высказаться, что в повседневности часто вижу много родителей, и есть один слой, у которых все в порядке – где любят, заботятся, дети хорошо воспитаны. Все божественно, космически вертикально правильно", – продолжает мысль Петерис Клява.

"Мы зачастую виним государственное устройство и систему – да, это легко, но кто виноват, что родители больше не читают сказки, что не занимаются самообразованием?

Все начинается с родителей, и нельзя всего требовать с учителей", – убежден Клява.

Как же образуется эта "деградация родителей"? По его мнению, "сознательно или нет, но разрушаются ценности. Каждый родитель хочет быть счастливым, и его счастье таково, каково содержание его сознания.

Это то, что обеспечивает его понимание понятия "счастье", "моя зона комфорта".

К сожалению, зачастую это чувство связано с тазом и желудком, и посередине ребенок, который мешается. Здесь ребенок не получает никакой духовной пищевой цепи.

О чем разговаривают родители дома – так и развивается ребенок", – отметил в передаче "4. studija" Клява.

"Редко у кого из родителей есть понятие "эмоциональная интеллигентность". Если родители сознательно ее не развивают и если нет разговоров матери и отца с ребенком о том, как ты чувствуешь и как ты думаешь, если нет этого естественного анализа психики ребенка и ему не позволяют высказываться и мотивировать себя – как он может развиваться?

Ребенок вырастает телевизорным и кнопочным роботом", – предупреждает врач.