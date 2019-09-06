Элла Памфилова. ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Неизвестный с электрошокером напал на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба МВД.

Около 01:30 ночи в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области, сообщили в ведомстве. Прибывшие на место оперативники установили, что потерпевшей является председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как указывается в сообщении, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что Памфилова при нападении не получила ударов током: по-видимому, электрошокер не сработал.

По его словам, ночью глава ЦИК вышла открыть дверь кошке, чтобы впустить ее в дом, и увидела неизвестного мужчину в маске.

«Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать», - рассказал собеседник Интерфакса.

Основная версия

Правоохранительные органы рассматривают ограбление в качестве основной версии нападения на дом главы Центризбиркома, сообщил Интерфаксу информированный источник.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в пятницу Памфилова участвует в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».

В пресс-службе ЦИК сообщили, что состояние здоровья Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.

«Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от ее имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия: оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и в сегодняшней конференции», - говорится в сообщении.

Сама Памфилова рассказала «Известиям», что чувствует себя нормально. «Всё хорошо, всё нормально», - сказала она.

В ЦИК «Интерфаксу» сообщили, что глава ведомства не принадлежит к охраняемым государственными органами лицам. «Охраняется только само здание ЦИК, причем порядок прохода в это здание устанавливается документами Центральной избирательной комиссии», - уточнили в Центризбиркоме.