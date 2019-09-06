Александру Кокорину пророчат судьбу Эдуарда Стрельцова

Российские СМИ сообщили, что прокуратура России не будет обжаловать решение освободить условно-досрочно бывших футболистов сборной России. Правда ни Мамаев, ни Кокорин, сразу же к тренировкам приступить не смогут.

«Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — сообщили в пресс-службе петербургского "Зенита", контракт с которым у Кокорина истек этим летом. В случае если Кокорин и договорится с "Зенитом" сразу же после того, как покинет колонию, то в официальных матчах Кокорин сможет, также как и Мамаев, сыграть не ранее следующего года, так как в России трансферное окно закрылось в этот понедельник.

Павел Мамаев связан контрактными обязательствами с "Краснодаром", который заявил в прошлом году сразу после инцидента с футболистами в Москве, что желает расторгнуть контракт с полузащитником.

«Для процедуры расторжения трудового договора присутствие Павла Мамаева необязательно, но желательно, поскольку подписываются определённые документы и это ускорит процесс. Футболист будет уведомлен клубом, если у клуба ещё остаётся желание его уволить. Соответственно ему нужно будет прибыть в расположение клуба и оформить всё, как полагается по закону и регламенту.

Что касается заявки для участия в соревнованиях под эгидой РФС, то, в соответствии с действующим регламентом, скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой. При этом, как свободный агент, он может трудоустроиться в ряде других чемпионатов", — сказал енеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов в интервью Championat.com.

Кокорина, вероятнее всего, ждут обратно в "Зените" (по другим данным в Кокорине заинтересован грозненский "Ахмат"): поддержку игроку неоднократно высказывал главный тренер петербуржцев Сергей Семак, а к Мамаеву проявлял интерес екатеринбургский "Урал".

Поддержку Кокорину выразил и бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу, заявивший, что Александра ждет судьба легендарного Эдуарда Стрельцова, который вернулся в футбол после нескольких лет заключения по обвинению в изнасиловании.

«Я не знаком с Мамаевым, так что могу сказать лишь о Саше Кокорине. Уверен, он вернется на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму.

Но он молод, профессионален и имеет большой талант. К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло. Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футболист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень!