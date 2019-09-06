Пт, 6.09.2019
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Лукашенко собрался провести Олимпийские игры вместе с Россией или Украиной

Александр Лукашенко.

ФОТО: SERGEI GAPON / AFP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Беларусь может провести летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной, передает БелТА.

«Конечно, нам трудно соревноваться с большими странами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. 

В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести – в Беларуси – с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», – цитирует Лукашенко БелТА.

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