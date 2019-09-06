Эстония доверила изготовление паспортов совершенно неизвестной, казалось бы, фирме

Департамент полиции и погранохраны выбрал в качестве следующего изготовителя эстонских паспортов совершенно неизвестное британское предприятие, созданное всего три месяца назад, пишет Postimees.
Известно о нем лишь то, что вскоре оно перейдет под крыло американской фирмы по производству замков ASSA ABLOY, а печатать документы будет на Мальте.
Конкурс госпоставки для поиска нового изготовителя паспортов полиция не объявляла. Такое право ей дает особое положение в законе о госпоставках, где говорится о специфических требованиях безопасности.
Вместо тендера департамент провел исследование рынка, в котором участвовали четыре производителя. Им пришлось заполнить письменный опросник, сделать презентацию для членов комиссии по тендерам и представить свое предварительное предложение. Так и образовался рейтинговый лист, на вершине которого оказалось совершенно незнакомое предприятие ID Global Solutions.
Согласно открытым базам данных, оно было основано 31 мая этого года в британском городе Бейсингсток.
Если провести небольшое расследование, выяснится, что на деле за фирмой стоит предприятие De La Rue International Limited с более чем столетним опытом изготовления наличных денег и документов. В этом же городке располагается головной офис этой компании.
Причина создания отдельного предприятия кроется в том, что De La Rue захотела выйти из этого бизнеса и продать свою деятельность. Так, в июне она заявила, что продает дочернюю фирму американскому производителю документов HID Global, который принадлежит группе ASSA ABLOY.
Эстонские паспорта предприятие будет печатать на Мальте, а работа начнется не позднее 1 января 2021 года.
ID Global Solutions Limited будет отвечать за производство бланков паспортов, привязку документов с личными данными к системе и закупку необходимого для этого оборудования. Вводить личные данные в документы будет Департамент полиции и погранохраны.
Эстонское государство выдает семь типов проездных документов. Департамент полиции и погранохраны выдает паспорт гражданина Эстонии, паспорт иностранца, временный проездной документ, проездной документ беженца, служебную книжку моряка и мореходное свидетельство. Дипломатический паспорт выдает Министерство иностранных дел Эстонии.
За время действия договора Департамент полиции и погранохраны закажет у партнеров, по оценкам, свыше 800 000 документов. Стоимость договора при таком объеме составляет около 11 млн евро.
Сейчас изготовлением эстонских паспортов занимается компания Gemalto OY.