Пт, 6.09.2019
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Фирме Олега Осиновского не дали ремонтировать железную дорогу в Литве
Суд: Осиновский общается с бизнесменами, связанными с окружением Путина

Олег Осиновский.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Контролируемая железнодорожным предприятием эстонского бизнесмена Олега Осиновского  Skinest Rail фирма по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S не получила разрешения на ремонт железнодорожного пути в Каунасском регионе Литвы.

Как сообщает BNS, в данный момент Vitras-S восстанавливает разобранную в 2008 году ветку из литовского города Мажейкяй в латвийскую Реньге, а также прокладывает важную для крупномасштабных военных учений 2020 года в Литве ветку на полигон в Пабраде.

Литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, недавно признала, что планирующая сделка между государственными железными дорогами Lietuvos gelezinkeliai и Vitras-S на сумму 4 млн евро, не соответствовала бы интересам национальной безопасности. Эту информацию подтвердили BNS глава Vitras-s Махаил Липкин и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

По неофициальным данным, в среду правительство Литвы на закрытом заседании утвердило решение комиссии и предотвратило подписание договора с победителем конкурса. 

Глава Vitras-S Липкин в четверг сообщил, что компания победила на двух конкурсах на сумму около 3,9 млн евро в Каунасском регионе и должна была менять стрелки и проводить капитальный ремонт пути. 

Руководитель компании Skinest Baltija Валдас Расимас подтвердил, что вопрос исключения Skinest Rail из участия в конкурсах в Литве поднимался на высшем уровне: во время визита президента Гитанаса Науседы в Эстонию представители администрации эстонского президента передали литовской стороне информацию и попросили об ответах. 

Кроме того, Расимас сказал, что группа Skinest намерена подать жалобы в Еврокомиссию, в Европейский суд правам человека и в Конституционный суд. Кроме того, группа рассматривает возможность подать иск против Литвы в Международный центр разрешения инвестиционных споров в Вашингтоне. 

"Мы пойдем до конца, и будем защищать свои права, как в Литве, так и за ее пределами", – сказал Расимас.

Главный административный суд Литвы в августе окончательно отклонил жалобу Skinest Rail и ее владельца Олега Осиновского на решения правительства и комиссии по контролю над сделками стратегических компаний, которые обусловили исключение группы из конкурсов, объявленных Lietuvos gelezinkeliai.

Суд отметил, что Олег Осиновский поддерживает тесные связи с российскими бизнесменами, связанными с окружением президента РФ Владимира Путина. 

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