Суд: Олег Осиновский общается с бизнесменами, связанными с окружением Путина

Как сообщает BNS, в данный момент Vitras-S восстанавливает разобранную в 2008 году ветку из литовского города Мажейкяй в латвийскую Реньге, а также прокладывает важную для крупномасштабных военных учений 2020 года в Литве ветку на полигон в Пабраде.

Литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, недавно признала, что планирующая сделка между государственными железными дорогами Lietuvos gelezinkeliai и Vitras-S на сумму 4 млн евро, не соответствовала бы интересам национальной безопасности. Эту информацию подтвердили BNS глава Vitras-s Махаил Липкин и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

По неофициальным данным, в среду правительство Литвы на закрытом заседании утвердило решение комиссии и предотвратило подписание договора с победителем конкурса.

Глава Vitras-S Липкин в четверг сообщил, что компания победила на двух конкурсах на сумму около 3,9 млн евро в Каунасском регионе и должна была менять стрелки и проводить капитальный ремонт пути.

Руководитель компании Skinest Baltija Валдас Расимас подтвердил, что вопрос исключения Skinest Rail из участия в конкурсах в Литве поднимался на высшем уровне: во время визита президента Гитанаса Науседы в Эстонию представители администрации эстонского президента передали литовской стороне информацию и попросили об ответах.

Кроме того, Расимас сказал, что группа Skinest намерена подать жалобы в Еврокомиссию, в Европейский суд правам человека и в Конституционный суд. Кроме того, группа рассматривает возможность подать иск против Литвы в Международный центр разрешения инвестиционных споров в Вашингтоне.

"Мы пойдем до конца, и будем защищать свои права, как в Литве, так и за ее пределами", – сказал Расимас.

Главный административный суд Литвы в августе окончательно отклонил жалобу Skinest Rail и ее владельца Олега Осиновского на решения правительства и комиссии по контролю над сделками стратегических компаний, которые обусловили исключение группы из конкурсов, объявленных Lietuvos gelezinkeliai.