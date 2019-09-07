На архитектурные премии Эстонии в этом году номинировано шестьдесят пять работ

В этом году на архитектурные премии было выдвинуто около 200 работ, что стало рекордным количеством кандидатов за всю историю премий. Жюри Союза архитекторов, Союза дизайнеров интерьера, Союза ландшафтных архитекторов Эстонии и целевого капитала архитектуры фонда «Капитал культуры Эстонии» выдвинули 65 номинантов, а лауреаты будут объявлены 6 декабря в Тарту в культурном центре Гребёночной фабрики (эст. Kammivabrik) на торжественной церемонии награждения.

По словам куратора архитектурных премий 2019 года Алены Галацан, все отобранные работы заслуживают признания. «Выдвинутые работы доказывают высокий творческий уровень наших архитекторов, умение создавать многогранное и уникальное пространство для всех. В этом году на премии номинировано множество объектов, интерьеров и зданий общественного назначения, что радует, поскольку именно таким образом хорошая архитектура входит в повседневную жизнь людей, они с удовольствием пользуются красивыми и удобными пространствами, ценят и принимают творчество наших архитекторов. Качественное пространство образовывает, развивает хороший вкус и повышает уровень культуры. Во имя этого мы и работаем».

На премии года от Союза архитекторов Эстонии номинированы семь частных домов, которые находятся в Клоогаранде, Мурасте, Нымме, Пирита-Козе, Пылли, Саастна и Тильгу. Помимо этого, на соискание премии выдвинуты три общественных объекта: мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ, новое здание Эстонской художественной академии и центр Арво Пярта.

В число номинантов от Союза ландшафтных архитекторов Эстонии вошли центральные площади Пылва и Валга, площадь свободы Пярну, мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ, мемориальная площадь Койдулы и Яннсена в Тарту, детская площадка по адресу Ляэне, 11а в Тарту, эксперимент центральной площади Пайде и Балтийский павильон на архитектурной биеннале в Венеции.

Номинант этого года - центральная площадь Пылва ФОТО: Тыну Туннель

В число номинантов от Союза дизайнеров интерьера Эстонии из числа общественных объектов вошли: обновление Таллиннской высшей технической школы, Эстонское посольство в Москве, новое здание Эстонской художественной академии, Theatrum, центр Арво Пярта, отделение для новорожденных и младенцев Таллиннской детской больницы, оздоровительный центр Сууре-Яани, новое главное здание Академии внутренней обороны, здание Харьюского суда, новое главное здание IT-агентства ЕС, Раплаская государственная гимназия. Также на премии года по дизайну интерьера выдвинуты рестораны Tokumaru (ТЦ T1 Mall of Tallinn), R14, Pomo, Ülo и развлекательный центр FORREST; бюро FRAKTAL, ARSPROJEKT, Codeborne; жилой комплекс Toom-Kuninga 21, гостиница Park Hotel Viljandi и выставки „Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile“, „MOEJOON: pidulik rõivamood 1920-1940“, „Sots art ja mood. Kontseptuaalsed rõivad Ida-Euroopast“ и новая экспозиция картины Бернта Нотке «Пляска смерти» и спроектированная специально для нее скамейка.

Целевой капитал архитектуры фонда «Капитал культуры Эстонии» в качестве номинантов на премии года отобрал: новое здание Эстонской художественной академии, центр Арво Пярта, оздоровительный центр Сууре-Яани, музей и гостевой центр епископского городища Хаапсалу, посольство Эстонии в Москве, мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ, центральную площадь Валга, жилой, офисный и гостиничный комплекс Roseni, квартал Маакри и гостиницу Park Hotell Viljandi.

На премии года от Капитала культуры также выдвинуты выставки „Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile“, „Liginull”, „Nõrk monument“, „Uude Maailma! Eesti arhitektid Torontos“, „Uuri ruumi!“, новая экспозиция картины Бернта Нотке «Пляска смерти» в музее Нигулисте и спроектированная специально для нее скамейка, книга и уличная выставка „Tartu toomkirik“, индивидуально на премии номинированы Яак-Адам Лоовеэр и Илона Гурьянова.