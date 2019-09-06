Пт, 6.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме

В Великобритании найдена мертвой пара из Латвии. Их двухлетний сын спасен

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Великобритании, в доме в городе Бертон-апон-Трент, найдена мертвой молодая пара из Латвии. Из двухлетний сын в безопасности, сообщает The Sun. 

По сообщениям издания, возможно, произошло убийство и самоубийство.

Полиция сейчас расследует дело как необъяснимый случай смерти. Ведется следствие.

СМИ идентифицировали погибших как 32-летнего Кирилла Немцова и 23-летнюю Лану Немцову. Официально погибшие не опознаны. 

Ссылаясь на социальные сети, The Sun сообщил, что пара из Латвии, в прошлом месяце они отпраздновали двухлетие сына. По сведениям The Sun, женщина работала в компании Boots Opticians, а мужчина в пиццерии Pizza Express.

Полиция получила вызов на место происшествия в среду вечером. Проживавший в том же доме друг семьи нашел пару мертвой. Их сын спал в своей кроватке. По сообщениям издания, сейчас мальчик у родственников.

"Я видел в доме капли крови, но больше всего переживал, в безопасности ли малыш", - рассказал изданию мужчина, обнаруживший погибших.

"Я не могу забыть лица Ланы и Кирилла, они не были естественного цвета. К счастью, ребенок уснул в своей кровати", - добавил он.

The Sun пишет, что 47-летний работник склада, живший в доме с четой Немцова, сообщил о том, что Кирилл жаловался ему на усталость в связи с работой в пиццерии. По его словам, в последние недели пара часто ссорилась.

Владелец дома отметил The Sun, что сдал паре дом два года назад, когда Лана была беременна.

"У меня никогда не было никаких проблем с ними. Они платили вовремя", - рассказал он, отметив, что последний раз общался с ними пару месяцев назад при замене бойлера.

Сосед, пожелавший остаться неназванным, рассказал Mirror Online, что "Лана была молодой и очень радостной девушкой", "это была красивая и приятная семья", "меня это очень удивило. Очень грустно слышать такое".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ