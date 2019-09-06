В центре Стокгольма стреляли в известного адвоката

По данным Aftonbladet, жертвой стал мужчина, в которого стреляли по дороге на работу. Согласно первоначальным данным, выстрелы были произведены в грудь, голову и живот.

Aftonbladet сообщает, что жертвой стал «известный адвокат», которого с места происшествия доставили в больницу. Более точной информации о характере полученных им травм нет, но известно, что он был в состоянии общаться с полицией и сотрудниками скорой помощи.

Как утверждают Aftonbladet и Expressen, стрельба не связана с работой адвоката, как это предполагалось полицией изначально, но рассматриваются различные версии.

Стрелков видели убегающими с места происшествия. Полиция допрашивает нескольких человек, Aftonbladet отмечает, что среди них есть женщина.