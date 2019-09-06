Профсоюзы: плату за детсад следует отвязать от минимальной зарплаты

По словам Петерсона, такая привязка снижает интерес работников к повышению минимальной зарплаты. "Мы всегда считали, что это уловка так называемых политиков комфорта. По нашей инициативе этот вопрос обсуждали в Рийгикогу, но в настоящей момент для такого решения нет политической воли", – сказал Петерсон.