Профсоюзы: плату за детсад следует отвязать от минимальной зарплаты

Профсоюзы предложили отвязать от минимальной зарплаты плату за детский сад, но на политическом уровне идея пока что поддержки не нашла, сообщает Rus.ERR со ссылкой на председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона.
По словам Петерсона, такая привязка снижает интерес работников к повышению минимальной зарплаты. "Мы всегда считали, что это уловка так называемых политиков комфорта. По нашей инициативе этот вопрос обсуждали в Рийгикогу, но в настоящей момент для такого решения нет политической воли", – сказал Петерсон.
В четверг на собрании совета уполномоченных Центрального союза профсоюза было решено не поддерживать соглашение о повышении в следующем году минимальной зарплаты до 578 евро в месяц и 3,44 евро в час.