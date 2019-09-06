В прошлом году эстонцы съели более трех тонн опасных для здоровья овощей и фруктов

В прошлом году VTA проверил пищевые продукты на остатки средств защиты растений 235 раз. В 11 пробах было установлено превышение нормы, установленной в ЕС: в пяти случаях продукты уже не удалось изъять с рынка, так как плоды уже попали на стол жителей Эстонии. Таким образом жители Эстонии съели 3145,8 килограмма загрязненных фруктов и овощей.

Главный специалист продовольственного отдела VTA Кристи Каллип пояснила, что как только до департамента дошли результаты проб из лаборатории, то предприятиям были разосланы предписания изъять партию товара с рынка. Предприятия должны были предоставить документацию о продуктах. К сожалению, в ходе следствия стало ясно, что товары уже проданы.

«VTA передал предупреждения другим государствам через Европейскую систему быстрого предупреждения RASFF», – пишет Каллип.

Товары, которые попали на стол эстоноземельцев:

630 килограммов гранатов из Турции. Хотя VTA уже высылал предупреждение, Европейская комиссия отклонила его по причине того, что уровень содержания остатков веществ превышал норму совсем немного, поэтому пища не представляла опасности.

С грейпфрутами из Турции возникла проблема уже в третий раз. Загрязненными оказались две партии грейпфрутов, одна партия — 1820 килограммов, вторая – 556,8 килограммов.

Также оказались опасными шампиньоны из Литвы: на прилавки Эстонии попали 300 килограммов.

Среди эстонских товаров опасными признали 469 килограммов огурцов, содержание средств защиты растений в которых слишком превышали норму допустимого. По словам Каллип, они уведомили предприятие Sagro AS, после чего предприятие было обязано отозвать огурцы из продажи и предоставить всю документацию.

«В ходе следствия выяснилось, что партия уже была продана. Так как товар не вывозился за пределы Эстонии, уведомление RASFF не составлялось. Другие партии огурцов того же предприятия не содержали остатков веществ, потому предприятие вновь может продавать свою продукцию», – говорит Каллип.