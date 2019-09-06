Фото: смотрите, что можно построить из старых оконных рам

Задумка была не простая: Марие решила использовать для строительства оконные рамы разных размеров и возраста - некоторые окна она помнит еще со своих детских лет. Когда-то их поменяли на новые, а рамы, к счастью, сохранились. Много рам ей удалось найти по объявлениям в социальных сетях.

ФОТО: Marie Käige

«Два особенно красивых и необычных окна, которые удалось заполучить, и стали основой, центром композиции из рам. Было сделано много измерений, опробовано много различных комбинаций разномастных рам между собой. Естественно, все делалось вручную. К счастью, было из чего выбирать, ведь окна должны идеально подходить друг к другу несмотря на разные размеры. Результат получился впечатляющий!» - рассказывает Марие.

Строительство началость в марте этого года. Посмотрите, каков результат!

ФОТО: Marie Käige