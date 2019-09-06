Пт, 6.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Фото: смотрите, что можно построить из старых оконных рам

ФОТО: Marie Käige

Молодая жительница Эстонии Марие Кяйге - художник и строитель в одном лице, задумала строить на своем участке новый парник для томатов, пишет Postimees. 

Задумка была не простая: Марие решила использовать для строительства оконные рамы разных размеров и возраста - некоторые окна она помнит еще со своих детских лет. Когда-то их поменяли на новые, а рамы, к счастью, сохранились. Много рам ей удалось найти по объявлениям в социальных сетях. 

ФОТО: Marie Käige

«Два особенно красивых и необычных окна, которые удалось заполучить, и стали основой, центром композиции из рам. Было сделано много измерений, опробовано много различных комбинаций разномастных рам между собой. Естественно, все делалось вручную. К счастью, было из чего выбирать, ведь окна должны идеально подходить друг к другу несмотря на разные размеры. Результат получился впечатляющий!» - рассказывает Марие. 

Строительство началость в марте этого года. Посмотрите, каков результат!

ФОТО: Marie Käige

ФОТО: Marie Käige

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