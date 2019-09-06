Керсти Кальюлайд в сопровождении многочисленной делегации бизнесменов отправляется в ОАЭ

В ходе визита, начинающегося в понедельник, Кальюлайд примет участие во Всемирном энергетическом конгрессе, где будет одним из главных ораторов, сообщила канцелярия президента. Президент также примет участие в панельной дискуссии, посвященной технологии блокчейн. Проходящий каждые три года конгресс является местом встречи лидеров отраслей энергетической промышленности, где представлено более 150 стран. В экспозиционной зоне представлены и эстонские предприятия Datel, Enefit, Laava Tech, Nortal и Roofit Solar Energy.

Во время визита президента будет сопровождать делегация из 70 бизнесменов, цель визита - поддержать усилия эстонских предприятий в ОАЭ.

«Визит президента вместе с сопровождающей ее многочисленной делегацией бизнесменов и ее выступление на крупнейшем энергетическом форуме мира в качестве одного из главных ораторов указывают на заинтересованность эстонских предпринимателей и поддержку, которую им оказывает государство в создании контактов и бизнес-связей», - сказал советник президента по иностранным связям Лаури Куузинг.

На начало следующего года намечено открытие посольства Эстонии в Дубае.

«Открытие нашего посольство и назначение первого резидирующего на место посла в Абу-Даби показывают, что отношения между Эстонией и Объединенных Арабских Эмиратов выходят на новый уровень. Одна из важнейших задач посольства - оживление экономических связей с ОАЭ и регионом Персидского залива в целом», - сказал посол Яан Рейнхольд.