В Пярнуском заливе по-прежнему обильно цветут ядовитые сине-зеленые водоросли

Появившиеся в Пярнуском заливе пару недель назад ядовитые сине-зеленые водоросли никуда не делись; новый план отбора проб воды начнут выполнять в начале следующей недели.

Сине-зеленые водоросли обнаружили у пляжного здания Пярну 26 августа. Получив результаты проб, горуправа поручила установить на всех пляжах Пярну и Валгеранна около 20 табличек на эстонском и английском языках с предупреждением о нежелательности купания в морской воде.

При продолжительном контакте с сине-зелеными водорослями, а также при проглатывании содержащей их воды могут возникнуть тяжелые расстройства здоровья. Особенно внимательными следует быть владельцам собак и родителям, поскольку организм детей и домашних питомцев более восприимчив к ядовитым веществам по сравнению с организмом взрослого. Попадание в организм воды, содержащей сине-зеленые водоросли в больших количествах, может вызвать боли в животе, расстройство желудка, рвоту, появление язв во рту, головную боль. Один из обнаруженных в воде Пярнуского залива видов водорослей может производить гепатотоксины — вещества, обладающие токсичным воздействием на печень.

О наличии сине-зеленых водорослей в конкретном месте можно судить по прозрачности воды.