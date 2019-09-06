Хельме хочет лишить Силы обороны топливных поблажек

Министр финансов Мартин Хельме не дал своего благословения законопроекту, который освободил бы транспортные средств Сил обороны и Кайтселийта от обязанности использовать биотопливо, пишет Postimees.
Хельме посчитал, что выборочное исключение для транспортных средств Сил Обороны несправедливо. Он пояснил в письме Министерству экономики, что о проблемах использования фоссильного топлива с биодобавками говорили и другие сектора, например, сельскохозяйственный, в связи с чем необходимо вновь пересмотреть этот вопрос и найти другое решение.
До сих пор требования по биотопливу пытались избежать рыбаки, фермеры, отопительные и водопроводные компании, а также Спасательный департамент. Чиновники Министерства экономики Рейн Вакс, разработавший законопроект, сказал ERR, что требование исключений переходит за грани разумного.
Он считает, что сделать исключение для Кайтселийта и Сил обороны будет значительно проще, чем для остальных, поскольку продаваемое им топливо не облагается акцизом, т.е. государство в любом случае ведет его учет. Разные стороны хотели избежать требования, поскольку считают, что топливо, смешанное с биодизелем или этанолом, при длительном хранении будет портиться и может повредить мотор. Водопроводные компании обратились к министерству с тем, что добавка биотоплива в случае экстренной ситуации может сломать их насосы и генераторы. Например, при долгом стоянии даже двухпроцентное биотопливо может испортиться и остановить систему питания генераторов. Также может расслоиться топливо и образоваться осадок.
Ярвик опасается, что встанут автобусы
По поводу биотоплива высказался и другой ведущий политик EKRE, министр сельской жизни Март Ярвик, по мнению которого дизельное топливо с биоприсадкой при охлаждении может вызвать в Эстонии серьезные проблемы.
«То, что комбайны нового типа встанут на полях из-за биодобавки, - лишь начало проблем. Когда погода станет прохладнее, биодобавка начнет забивать фильтры и возникнет угроза для общественного транспорта и всех транспортных средств с дизельным двигателем», - сказал Ярвик, имеющий магистерскую степень в технических науках и опыт работы директором ремонтной мастерской и водителем автобуса.
Ярвик отметил, что Силы обороны не обязаны использовать в своих транспортных средствах топливо с биодобавками, избавлены от этого обязательства и газонокосилки с кусторезами. «Следовательно, было предсказуемо, что присадки могут вызвать проблемы», - сказал министр, по словам которого, ему уже с десяток раз встревоженно звонили по поводу биотоплива.