Хельме хочет лишить Силы обороны топливных поблажек

Хельме посчитал, что выборочное исключение для транспортных средств Сил Обороны несправедливо. Он пояснил в письме Министерству экономики, что о проблемах использования фоссильного топлива с биодобавками говорили и другие сектора, например, сельскохозяйственный, в связи с чем необходимо вновь пересмотреть этот вопрос и найти другое решение.

До сих пор требования по биотопливу пытались избежать рыбаки, фермеры, отопительные и водопроводные компании, а также Спасательный департамент. Чиновники Министерства экономики Рейн Вакс, разработавший законопроект, сказал ERR, что требование исключений переходит за грани разумного.

Он считает, что сделать исключение для Кайтселийта и Сил обороны будет значительно проще, чем для остальных, поскольку продаваемое им топливо не облагается акцизом, т.е. государство в любом случае ведет его учет. Разные стороны хотели избежать требования, поскольку считают, что топливо, смешанное с биодизелем или этанолом, при длительном хранении будет портиться и может повредить мотор. Водопроводные компании обратились к министерству с тем, что добавка биотоплива в случае экстренной ситуации может сломать их насосы и генераторы. Например, при долгом стоянии даже двухпроцентное биотопливо может испортиться и остановить систему питания генераторов. Также может расслоиться топливо и образоваться осадок.

Ярвик опасается, что встанут автобусы

По поводу биотоплива высказался и другой ведущий политик EKRE, министр сельской жизни Март Ярвик, по мнению которого дизельное топливо с биоприсадкой при охлаждении может вызвать в Эстонии серьезные проблемы.

«То, что комбайны нового типа встанут на полях из-за биодобавки, - лишь начало проблем. Когда погода станет прохладнее, биодобавка начнет забивать фильтры и возникнет угроза для общественного транспорта и всех транспортных средств с дизельным двигателем», - сказал Ярвик, имеющий магистерскую степень в технических науках и опыт работы директором ремонтной мастерской и водителем автобуса.