Плохие новости: еще одна авиакомпания сворачивает полеты на линии Таллинн-Лондон

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяги, по последней информации, Wizz Air убрала маршрут Таллинн-Лондон из зимнего графика полетов, и на данный момент нет более точной информации о том, будет ли он восстановлен следующим летом.

"Каждая авиакомпания принимает решения в соответствии со своей стратегией и тем, на какие рынки она делает ставку. В данный момент, очевидно, на решения многих авиакомпаний влияет неопределенность с Брекзитом", - прокомментировал Пяргмяги.

По словам представителя Wizz Air, определяющим обстоятельством в закрытии маршрута между Таллинном и лондонским аэропортом Лутон, стало то, что заполняемость самолетов не отвечала ожиданиям авиакомпании. Уже купившим билеты пассажирам будет предложен альтернативный план полетов. Деньги за билеты будут возвращены пассажирам из средств резервного кредита.