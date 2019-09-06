Пропавшая в Пирита 31-летняя гражданка Норвегии найдена

В начале сентября полиция объявила в розыск 31-летнюю гражданку Норвегии Лизу, которая 20 августа покинула расположенный в Пирита отель, и больше информации о ней ни у кого не было. Сообщалось, что она могла отправиться заграницу, но родственники не нашли подтверждение этому предположению и ее местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Теперь Лиза связалась с родственниками и сообщила, что она жива, здорова и с ней все в порядке.