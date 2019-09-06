Ср, 25.09.2019
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  • Пропавшая в Пирита 31-летняя гражданка Норвегии найдена

Пропавшая в Пирита 31-летняя гражданка Норвегии найдена

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Пропавшая 31-летняя Лиза.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Пропавшая в Таллинне в День восстановления независимости Эстонии норвежка сообщила родственникам, что с ней все в порядке.

В начале сентября полиция объявила в розыск 31-летнюю гражданку Норвегии Лизу, которая 20 августа покинула расположенный в Пирита отель, и больше информации о ней ни у кого не было. Сообщалось, что она могла отправиться заграницу, но родственники не нашли подтверждение этому предположению и ее местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Теперь Лиза связалась с родственниками и сообщила, что она жива, здорова и с ней все в порядке.

31-летняя Лиза.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция благодарит всех, кто откликнулся на призыв о помощи в розыске. 

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