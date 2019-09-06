Внимание, розыск! В Пирита пропала 31-летняя гражданка Норвегии

Полиция просит помощи в поиске 31-летней гражданки Норвегии, которую в последний раз видели 20 августа в районе Пирита.
Как сообщает полиция, 20 августа Лиза покинула расположенный в Пирита отель. Она могла отправиться заграницу, но родственники не нашли подтверждение этому предположению и ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Пропавшая среднего роста и худощавого телосложения. На запястье у нее сделаны маленькие пунктирные татуировки. Кроме того, пунктирная и иероглифическая татуировки имеются на ее шее.
Покидая отель, она была одета в черную кожаную куртку с капюшоном и светлые брюки. С собой у нее была также коричневая сумка.
Полиция просит всех, кто видел Лизу или располагает информацией о ее местонахождении, звонить по номеру 112 или писать на адрес электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.