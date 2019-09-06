Пт, 6.09.2019
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  • Внимание, розыск! В Пирита пропала 31-летняя гражданка Норвегии

Внимание, розыск! В Пирита пропала 31-летняя гражданка Норвегии

Пропавшая 31-летняя Лиза.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске 31-летней гражданки Норвегии, которую в последний раз видели 20 августа в районе Пирита.

Как сообщает полиция, 20 августа Лиза покинула расположенный в Пирита отель. Она могла отправиться заграницу, но родственники не нашли подтверждение этому предположению и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Пропавшая среднего роста и худощавого телосложения. На запястье у нее сделаны маленькие пунктирные татуировки. Кроме того, пунктирная и иероглифическая татуировки имеются на ее шее.

Пропавшая 31-летняя Лиза.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Покидая отель, она была одета в черную кожаную куртку с капюшоном и светлые брюки. С собой у нее была также коричневая сумка.

Полиция просит всех, кто видел Лизу или располагает информацией о ее местонахождении, звонить по номеру 112 или писать на адрес электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.

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