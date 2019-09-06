Внимание, розыск! В Пирита пропала 31-летняя гражданка Норвегии

Как сообщает полиция, 20 августа Лиза покинула расположенный в Пирита отель. Она могла отправиться заграницу, но родственники не нашли подтверждение этому предположению и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Пропавшая среднего роста и худощавого телосложения. На запястье у нее сделаны маленькие пунктирные татуировки. Кроме того, пунктирная и иероглифическая татуировки имеются на ее шее.

Пропавшая 31-летняя Лиза. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Покидая отель, она была одета в черную кожаную куртку с капюшоном и светлые брюки. С собой у нее была также коричневая сумка.