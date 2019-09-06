Харьюмаа продолжает рвать отношения с ATKO: фирма теряет ещу одну волость

НКО Северо-Эстонский центр общественного транспорта отказался от договора, так как автобусная фирма не начала оказывать услуги по перевозке в волости Сауэ с 1 сентября, как это было договорено, пишет Postimees.
Чтобы избежать прерывания транспортного сообщения, НКО Северо-Эстонский центр общественного транспорта выслал четырем предприятиям приглашение предложить свои услуги. В итоге обслуживать волость Сауэ будут два предприятия, которые поделят между собой Hansabuss AS (1 и 3 часть автобусных маршрутов) и MK Autobuss AS (2 часть).
Начало договора с 9 сентября.
16 июля между Cеверо-Эстонским центром общественного транспорта и AS ATKO Transport OÜ был заключен договор на обслуживание первой части автобусных линий волости Сауэ, начиная с 1 сентября.
Однако в ходе проверки автобусов ATKO со стороны Cеверо-Эстонским центра общественного транспорта и Департамент шоссейных дорог, были выявлены несоответствия. Поэтому в срок – 1 сентября – автобусы на маршруты не допустили.