Фото: квартира в Тель-Авиве с роскошным видом на море

Архитектурная студия Oshir Asaban представила проект B.C House в Тель-Авиве, Израиль - квартира площадью 145 квадратных метров. Море видно из каждого окна в каждой комнате, рассказывает HQRoom.
Море радует глаз в каждой комнате. Гостиная, кухня и столовая спроектированы как открытое пространство, где хозяева могут наслаждаться панорамным видом в любую минуту, чтобы они не делали. Готовить тут еду, есть, отдыхать и принимать гостей - одно удовольствие. Естественный свет отражается от поверхностей и играет с оттенками и настроениями по мере движения солнца в течение дня.
Выход на балкон позволяет приблизиться к природе и вдохнуть морской бриз. В столовой внимание привлекает каменный стол, сделанный в Бразилии, который отлично дополняет авангардную атмосферу дома. Светильники от американского бренда Lee Broom наряду с работой художника Авива Гринберга элегантно украшают открытую бетонную стену за обеденным столом.
Вход в главную спальню — это бетонная дверь, скрытая от обеденной зоны. В этой зоне отличительным элементом является свободно стоящая ванна, расположенная прямо возле окна с видом на море. Душевая с сауной, отделанная мрамором, дополняет блок главной спальни. В квартире также предусмотрена гостевая комната, которая одновременно служит кабинетом и домашним кинотеатром.