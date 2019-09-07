Фото: квартира в Тель-Авиве с роскошным видом на море

Море радует глаз в каждой комнате. Гостиная, кухня и столовая спроектированы как открытое пространство, где хозяева могут наслаждаться панорамным видом в любую минуту, чтобы они не делали. Готовить тут еду, есть, отдыхать и принимать гостей - одно удовольствие. Естественный свет отражается от поверхностей и играет с оттенками и настроениями по мере движения солнца в течение дня.

ФОТО: hqroom.ru

Выход на балкон позволяет приблизиться к природе и вдохнуть морской бриз. В столовой внимание привлекает каменный стол, сделанный в Бразилии, который отлично дополняет авангардную атмосферу дома. Светильники от американского бренда Lee Broom наряду с работой художника Авива Гринберга элегантно украшают открытую бетонную стену за обеденным столом.

ФОТО: hqroom.ru