Бывшему российскому министру предъявили обвинение в отмывании 32 млрд рублей

"Суть добавленного к прежнему нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы, нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО "СИБЭКО" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК", - сказал его адвокат Александр Аснис.

Вырученные от сделки 32 млрд рублей следствие считает полученными незаконно и впоследствии легализованными, добавил он.

Абызов это обвинение отвергает, как и ранее предъявлявшиеся ему обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества.

По словам адвоката, Абызов себя виновным, как в прежнем, так и в новом обвинении не признал. Защита назвали их "совершенно несостоятельными" и с фактической, и с правовой стороны.

"Законная, публично раскрытая, согласованная с ФАС (Федеральная антимонопольная служба - ред), никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признается следствием преступной только на том основании, что ее совершили компании, якобы имеющие отношение к Абызову, бывшему в то время министром. Мы намерены обжаловать новое обвинение в установленном законом порядке", - заявил Аснис.

По его словам, экс-министр "намерен доказать свою невиновность в ходе последующего следствия", а если придется, то и в суде.

"Он бодр, много читает и по мере возможности занимается спортом. На условия содержания не жалуется", - рассказал адвокат.

Абызова задержали в конце марта и с тех пор он находится под стражей. Уголовное дело в его отношении возбудили по статьям "Организация преступного сообщества" (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и "Особо крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он и его соучастники, обманув акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО)" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил у этих компаний в общей сложности 4 млрд рублей. Эти деньги были выведены за рубеж, считает СКР.