Новый законопроект: некоторым солдатам-срочникам придется несладко

Министерство обороны передало на согласование законопроект, устанавливающий срок призыва на 2021 год и численное распределение срочнослужащих между подразделениями.

Согласно пояснительной записке, в 2021 году срочнослужащих впервые примут также в командование специальных операций.

Прошедшие подготовку в командовании специальных операций солдаты-срочники будут зачисляться в резерв командования спецопераций. Призыв в командование спецопераций будет проводиться в 29-ю и 42-ю неделю.