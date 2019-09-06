Пт, 6.09.2019
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Новый законопроект: некоторым солдатам-срочникам придется несладко

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2. mail alustas kahenädalast õppekogunemist õhuväe õhuseiredivisjoni radarkaitserühm, kelle ajateenistus möödus 10 aastat tagasi Ämari lennubaasis.

ФОТО: Hans-Toomas Saarest / Eesti kaitsevägi

В 2021 году Силы обороны планируют впервые принять срочнослужащих в командование специальных операций.

Министерство обороны передало на согласование законопроект, устанавливающий срок призыва на 2021 год и численное распределение срочнослужащих между подразделениями.

Согласно пояснительной записке, в 2021 году срочнослужащих впервые примут также в командование специальных операций.

Прошедшие подготовку в командовании специальных операций солдаты-срочники будут зачисляться в резерв командования спецопераций. Призыв в командование спецопераций будет проводиться в 29-ю и 42-ю неделю.

Согласно документу, в командовании спецопераций, будут служить 30 юношей и до двух девушек.

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