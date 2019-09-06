Палата лордов приняла закон, предписывающий премьер-министру Британии просить лидеров Евросоюза о новой отсрочке выхода страны из ЕС, пишет Русская служба Би-би-си.
Таким образом, до вступления закона в силу осталась лишь формальность - его должна утвердить королева.
Сейчас Британия по плану должна выйти из ЕС 31 октября, но закон, который Палата общин приняла в среду, предписывает премьер-министру просить Евросоюз об отсрочке до 31 января, если ему до того не удастся договориться с союзом о новом соглашении об условиях выхода.
Премьер-министр Борис Джонсон решительно отказывается просить об отсрочке, а предлагает вместо этого провести выборы, но на выборы до решающего саммита ЕС не согласен парламент, где его оппоненты составляют большинство.