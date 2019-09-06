Сейчас Британия по плану должна выйти из ЕС 31 октября, но закон, который Палата общин приняла в среду, предписывает премьер-министру просить Евросоюз об отсрочке до 31 января, если ему до того не удастся договориться с союзом о новом соглашении об условиях выхода.