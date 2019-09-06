Названы страны Европы с самым дешевым алкоголем

В Финляндии стоимость спиртных напитков, вина и пива в 2018 году была выше среднего по Европе на 82 процента, следом идут Ирландия (плюс 77 процентов) и Швеция (плюс 52 процента). В первую пятерку попали Греция и Великобритания.

В Болгарии и Румынии алкоголь можно купить по цене в 74 процента от средней по Европе, в Венгрии показатель составляет 77 процентов. Также ниже среднего стоимость спиртного в Чехии, Испании, Польше, Германии, Литве и Франции.