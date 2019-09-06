Американский нефтяной гигант продает свой норвежский бизнес за миллиарды долларов

Компания планирует продать миноритарные пакеты акций в более чем 20 месторождениях. Операторами этих проектов являются норвежская Equinor и британско-нидерландская фирма Royal Dutch Shell. В Exxon Mobil заявили, что "коммерческие переговоры не комментируют".

По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад. По информации местных СМИ, покупателем является норвежская компания Var Energi, о сделке официально будет объявлено в конце сентября 2019 года. Представитель этой организации отказался от комментариев по данному поводу. Reuters также стало известно, что сделку по продаже обслуживает американский инвестиционный банк Jefferies Group LLC. В компании отказались комментировать эту информацию.