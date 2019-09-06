Пт, 6.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

В Кукрузе произошел провал земли в старую шахту

1

Kukruse kaevanduse ametlik sissepääs on suletud, ent varingute tagajärjel võivad tekkida avaused, kust on võimalik šahti pääseda.

ФОТО: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

В четверг примерно в 19 часов на пульт Центра тревоги поступило сообщение о том, что в Кукрузе, недалеко от террикона произошел провал земли в старую шахту, сообщает портал новостей Rus.ERR.

По данным спасательного департамента, звонивший в Центр тревоги человек счел, что это может быть опасным для людей, особенно для тех, кто гуляет на поле с собаками.

Прибывшие на место спасатели обнаружили обширный провал, примерно пять метров глубиной, и обозначили опасную территорию лентой. Также они оповестили о случившемся местное самоуправление.

Спасательный департамент не рекомендует местным жителям выходить на это поле, так как сохраняется вероятность других провалов земли в районе старой сланцевой шахты.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ