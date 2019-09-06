Pagulased, foto on illustratiivne. ФОТО: ABDUL MAJEED / AFP

Турция пригрозила снова открыть путь в Европу через свою территорию для сирийских беженцев, если не получит международную поддержку для формирования зоны безопасности на севере Сирии.

Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нуждается в "логистической поддержке" для создания зоны безопасности в Сирии.

"Либо это, либо мы будем вынуждены открыть [путь для мигрантов]", - заявил он.

В Турции сейчас пребывают 3,6 млн сирийцев, бежавших от гражданской войны. План создания для них безопасной зоны в Сирии поддерживают США.

К этой инициативе, в свою очередь, относятся с настороженностью сирийские курды, так как в безопасную зону на северо-востоке страны планируется переместить многих сирийцев из других районов.

Курдские Отряды народной самообороны, которые Турция рассматривает как террористическую организацию, не хотят допускать на эту территорию турецкие силы.

Американские военные поддерживает курдов в противовес боевикам группировки "Исламское государство" (организация признана террористической и запрещена в России и многих странах), которая утратила контроль над большинством территорий.

"Наша цель состоит в возвращении по крайней мере одного миллиона наших сирийских братьев в безопасную зону, которую мы сформируем вдоль нашей границы, - заявил в четверг Эрдоган в Анкаре. - Предоставьте нам логистическую поддержку и мы сможем построить места для размещения людей на 30 км вглубь сирийской территории на севере".

Исход из Идлиба

Турция хочет организовать совместное патрулирование безопасной зоны с американскими военными. По словам Эрдогана, сделать это планируется к концу сентября.

Турецкие власти также опасаются, что тяжелые бои в северо-западной сирийской провинции Идлиб могут привести к новому потоку беженцев в Турцию.

Правительственные силы Сирии при поддержке российской авиации воюют в Идлибе с повстанцами и исламистами. Турция поддерживает некоторые повстанческие группировки.

В соответствии с соглашением с ЕС, заключенным в 2016 году, Турция ввела строгий контроль, чтобы не допустить сирийских беженцев в Европу.

По условиям договора Турция должна была получить от Евросоюза 6 млрд евро на размещение беженцев на своей территории.

Эрдоган заявлял, что перечислены были всего 3 млрд евро, тогда как официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто утверждала, что Турции были выделены 5,6 млрд евро.

Давление на Грецию

Соглашение между Турцией и ЕС позволило ослабить давление на расположенные вблизи Турции греческие острова, которые были перегружены потоком беженцев в 2015 году.

Тем не менее, напряженная ситуация сохраняется в лагере мигрантов на острове Лесбос. В среду молодые мигранты вступили там в столкновения с полицией.