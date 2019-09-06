Эпидемия ближе, чем опасались? В Литве число случаев кори исчисляется уже сотнями

Согласно опубликованным в пятницу данным Национального центра общественного здравоохранения Литвы, в этом году в Литве корью заболел уже 821 человек.
Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.
Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском уездах - 425 и 302 случая соответственно.
Летом распространение кори замедлилось до 700 случаев, зарегистрированных в конце мая.
В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.
Корь - это острая, очень заразная вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путём и характеризуется лихорадкой, сыпью, воспалением дыхательных путей и конъюнктивитом. Корь была и остаётся одной из наиболее распространённых причин смерти среди всех болезней, контролируемых с помощью вакцин.