Эпидемия ближе, чем опасались? В Литве число случаев кори исчисляется уже сотнями

Это инфекционное заболевание было установлено у 190 детей и 631 взрослого.

Большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в Каунасском и Вильнюсском уездах - 425 и 302 случая соответственно.

Летом распространение кори замедлилось до 700 случаев, зарегистрированных в конце мая.

В прошлом году в Литве всего было зарегистрировано 30 случаев заболевания корью.