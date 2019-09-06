Самую известную педофилку Великобритании выпустят на свободу

Уроженка города Плимут, которую местные СМИ прозвали самой известной педофилкой страны, в 2009 году была признана обвиняемой в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, которых находила в яслях, где работала.

Пока женщина отбывала срок за совершённые злодеяния, обе ее дочери отказались от нее, а супруг подал на развод. Несмотря на решение властей освободить Джордж, ей все же запретят приближаться к некоторым населенным пунктам. Также о ее передвижении будут уведомлять родителей жертв.