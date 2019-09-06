«Судья»: нет правды на земле, но...

Тут уже и судья начинает видеть какие-то аналогии. Хаос есть, но он кажущийся. Сквозь него проступает высший паттерн, божественное провидение, которое снова и снова сталкивает судью с кем-то или чем-то, что может пролить свет на его же душу. Ведь kohtunik из названия ленты – это не только главный герой. Это и Судия, который вершит Страшный Суд и, в отличие от земных судей, выносит только справедливые приговоры.

Путь в безумие, который оказывается путем к себе, Богу и ближнему, Майт Мальмстен играет отменно. Психологически портрет судьи, пожалуй, еще более нюансирован, чем образ эстонского политика Тоомаса Порка в «Крысоловке». Тот фильм Пуустусмаа тоже начинался, как триллер, а продолжался в жанре slice of life, «кусок жизни», давал панораму эстонского общества, безвыходного, как капкан для попавшей в него крысы. «Судья» – иная, куда более личная история. Превращение судьи в преступника и жертву разыграно как по нотам – и не только Мальмстеном, но и Мяртом Аванди («Фехтовальщик»), чье лицо судья видит в конце концов и в зеркале...

Сложить пазл сердца

В чем можно упрекнуть «Судью» – так это в прямолинейности, схематичности, упрощении истории, которая не может быть простой по определению, раз уж, как гласит слоган фильма, «все не такое черно-белое, каким кажется».

Судья, ставший преступником, но не потерявший совести, превращается в свою жертву. ФОТО: Кадр из фильма

Притча притчей, но детали должны быть пригнаны так, чтобы механизм работал без сучка без задоринки. Вот например: герой работает в суде первой или второй инстанции, но не третьей – заседание проходит в столице, а третья инстанция, Госсуд, сидит в Тарту; значит, приговор можно обжаловать – но об этом никто не говорит; с другой стороны, процедура «дорогой коллега, будь другом, возьми улику, взявшуюся непонятно откуда, и пересмотри дело» выглядит странно. А за что судят женщину? 15 лет тюрьмы дают за убийство, торговлю людьми, шпионаж... Это тоже важно: только зная детали, мы можем прикинуть, насколько оправданно было не принять во внимание ту злосчастную улику. Вроде бы мелочи, но из тех, что делают сюжет условным и чуть понижают уровень доверия к кино, которое начиналось вполне реалистично.

«Судья» видится слегка искусственным конструктом и по другой причине: сюжетная схема здесь идеальна. Что, если бы на месте женщины на скамье подсудимых был мужик с пятью судимостями? Если бы судья, принимая решение, не был в душевном раздрае? Понятно, что в притче все обстоятельства должны оттенять мессидж. Но когда таких допущений много, в голове зрителя связь между тем, что происходит на экране, и реальностью теряется.

Любопытно, что в «Красной ртути», «Крысоловке», «Зеленых котах» эта связь была на месте. Однако в «Судье» режиссер решил сыграть на поле Вейко Ыунпуу, который снимает черно-белые мистические трагикомедии-притчи – «Искушение святого Тыну», «Free Range», «Роукли». Это особенно заметно в сюрреалистических сценах со стариком (Яан Реккор), то ли Богом, то ли дьяволом, на борту самолета-казино. Сюрреализм легко пережать или недожать, и выйдет нестыковка с реалистической частью. В «Судье» до какого-то момента пропорции соблюдаются, лишь под конец сознание героя идет вразнос – чтобы, пройдя через мистический опыт, пазл сердца сложился вновь.