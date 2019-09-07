Россия победила Шотландию, Латвия снова опозорилась

Сборная России в гостях переиграла Шотландию 2:1 и закрепилась на втором месте в отборочной группе. На 10-й минуте полузащитник "Астон Виллы" Стивен О Доннел открыл счет, но уже к концу тайма Артем Дзюба свет сравнял. Во втором тайме защитник "Килмарнока" Джон Макгинн среал мяч в свои ворота и тем самым принес России победу. Автор гола россиян, Артем Дзюба, забил 21-й гол за сборную России, выйдя на третье место среди бомбардиров национальной команды, уступая Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову.

Россия занимает второе место в своей отборочной группе, уступая Бельгии, которая разгромила Сан-Марино 4:0, три очка и опережает Казахстан, идущий на третьем месте на пять баллов.

В отборочной группе С, где также выступает и команда Эстонии Голландия будущий соперник нашей команды, одолела в гостях сборную Германии 4:2. Немцы первыми открыли счет, на что Голландия ответила двумя мячами. На 79-й минуте "Оранжевые" вышли вперед 3:2, а на 91-й минуте удар Вейндалума поставил в матче точку.