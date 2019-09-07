Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал престижнейшего US Open

23-летний Даниил Медведев, в полуфинале US Open обыгравший Григора Димитрова 7:6, 6:4, 6:3, вышел в крупнейший финал в карьерe.

Медведев – первый русский полуфиналист «Шлема» после Михаила Южного в 2010-м – стал первым русским финалистом после Марата Сафина на Australian Open-2005 (обыграл Хьюитта) и первым русским в финале US Open тоже после Сафина в 2000-м (обыграл Сампраса).

Уроженец Москвы сыграл в финалах трех турниров перед US Open (выиграл один) и стал первым после Андре Агасси теннисистом, в одном сезоне дошедшим до титульных матчей в Вашингтоне, Канаде и Цинциннати (1995).

В финале чемпион Цинциннати сыграет с трехкратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на US Open обыграл Маттео Берреттини – 7:6, 6:4, 6:1. В первом сете испанец на тай-брейке отыгрался с 0:4 и ушел с двух сетболов при 4:6.