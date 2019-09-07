Анализ: будут ли дальше расти цены на продукты и как на это влияет рост зарплат?

Потребительская корзина в августе выросла на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продукты питания способствовали росту в наибольшей степени. Основной вклад внесло подорожание овощей из-за прошлогодней летней засухи.

Поскольку урожайность в этом году значительно лучше, рост цен на продукты питания должен замедлиться, так как уборка нового урожая уже идет. Алкогольные напитки подешевели за год на 6 процентов. Из-за запасов и высокого спроса падение конечной цены на алкоголь было меньше, чем позволяло изменение налога. Помимо алкоголя дешевле стали и услуги связи.

На рынке аренды жилья спрос по-прежнему превышает предложение. В начале нового сезона арендная плата выросла на 6 процентов в течение месяца.

Цена на моторное топливо была близка к уровню прошлого года. Цены на сырую нефть в евро упали на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Из-за слабой внешней среды прогноз цен на нефть в Swedbank относительно скромный. Мы ожидаем, что в следующем году цена на нефть останется на уровне 50 долларов США за баррель.

По итогам года рост цен в Эстонии должен составить 2,4 процента. Рост цен замедляется по сравнению с 3,4% в прошлом году из-за более медленного роста цен на энергоносители и снижения акцизов на алкоголь.

Рынок труда пока не показывает признаков успокоения

Уровень вакансий во втором квартале оставался высоким: 11 000 свободных мест. Судя по вакансиям, наиболее остро дефицит рабочей силы ощущается в ИТ-секторе и в секторе государственного управления. Несмотря на то, что в ИТ можно привлекать людей из других стран, в государственном секторе требование владения эстонским языком часто ограничивает занятость иностранцев. Текучесть кадров остается высокой. По данным Департамента статистики, во втором квартале 8% работников покинули работу по собственной инициативе.

Нехватка рабочей силы стимулирует рост заработной платы, что, в свою очередь, повышает цены на товары и услуги там, где на рабочую силу приходится более высокая доля производственных затрат. Спрос же подталкивает к росту конечных цен. Хотя ралли заработной платы не слишком повысило общий уровень цен, быстрый рост затрат на рабочую силу сказывается на ценах развлечений и услуг, связанных со свободным времяпрепровождением, где рост цен примерно вдвое превышает средний показатель.

Быстрый рост заработной платы и умеренное повышение цен способствуют потреблению