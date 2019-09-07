Социал-демократы: реформа пенсионной системы ставит под удар достойную старость людей

Перед заседанием совета уполномоченных пройдет дискуссия «К чему нас приведет слом второй пенсионной системы?», главный спикер – бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон. С докладами также выступят экс-спикер Рийгикогу и бывший министр социальных дел Эйки Нестор, депутаты Рийгикогу и экс-министры Рийна Сиккут и Хельмен Кютт. Модератор – генеральный секретарь партии Раннар Васильев.

«Сегодняшняя, тщательно выстроенная и основанная на трех ступенях пенсионная система в общем и целом хорошо работает уже 17 лет. И вместо того, чтобы заниматься ее усовершенствованием, правительство взяло курс на ее слом. Речь идет о теме, которая очень глубоко затрагивает все общество и нуждается в надпартийных решениях. Социал-демократы не согласны с тем, что одна группа политиков продавливает закон, который ставит под удар достойную старость сотен тысяч людей и в будущем ляжет тяжким бременем на плечи сегодняшней молодежи», – отметил Раннар Васильев.