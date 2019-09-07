Полезно: чистим ящики и опустошаем шкафы

В каждом доме есть хитрый ящик, куда с глаз долой прячут мелочи, бумажки, чеки, зарядки от старых телефонов и тому подобное. Как правило, все эти вещи остаются там надолго. Чтобы не превратить свой шкаф в мусорный ящик, вам придется относиться к своим запасам более критично.

Коробки для обуви и пакеты из магазинов

Коробки для обуви и бумажные сумки для покупок занимают много места в наших шкафах и гардеробных. Но пустая коробка занимает место, которое могло бы быть использовано с большей пользой, к тому же она мешает в поисках нужной обуви, пишет realsimple.com.

Все, что не вы не надевали в течение года

Если за последние 365 дней вы не надевали какую-то одежду, вы вряд ли передумаете в следующие 365. Это значит, что пришло время взять себя в руки и избавиться от этой вещи.

Обувь, которую вы активно носили прошлой зимой