Сб, 7.09.2019
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Со дна Балтийского моря таинственно исчезла подводная обсерватория

Аквалангист. Иллюстративное фото.

ФОТО: /Caters News Agency

Станция, используемая для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR, передает Lenta.ru.

Фото с сайта немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца

ФОТО: geomar.de

Сигналы с обсерватории перестали поступать 21 августа. Для выяснения причин произошедшего к ней отправили дайверов. Однако они обнаружили на месте станции только разорванный кабель для передачи данных.

Отмечается, что научная обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья Германии, куда не пускают лодки и рыболовные суда. Но вес установки не позволяет предположить, что она пропала из-за сильного шторма, течения или морских животных.

Таким образом, на данный момент самым правдоподобным объяснением исчезновения станции является именно кража, полагают полицейские. Однако кому она могла понадобиться, и каким образом ее забрали, остается загадкой. Немецкая полиция продолжает расследовать инцидент.

По данным исследовательского центра, обсерватория была установлена в 2016 году и находилась на глубине 22 метра. Ее стоимость оценивается примерно в 300 тысяч евро.

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