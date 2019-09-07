Со дна Балтийского моря таинственно исчезла подводная обсерватория

Фото с сайта немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца ФОТО: geomar.de

Сигналы с обсерватории перестали поступать 21 августа. Для выяснения причин произошедшего к ней отправили дайверов. Однако они обнаружили на месте станции только разорванный кабель для передачи данных.

Отмечается, что научная обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья Германии, куда не пускают лодки и рыболовные суда. Но вес установки не позволяет предположить, что она пропала из-за сильного шторма, течения или морских животных.

Таким образом, на данный момент самым правдоподобным объяснением исчезновения станции является именно кража, полагают полицейские. Однако кому она могла понадобиться, и каким образом ее забрали, остается загадкой. Немецкая полиция продолжает расследовать инцидент.