Побывавшую в Таллинне яхту основателя Microsoft продают за баснословные деньги

Octopus состоит из восьми палуб. Внутри яхты находится 41 каюта класса люкс, которые по уровню роскоши и убранства могут соперничать с лучшими пятизвездочными отелями мира, и по сути это и есть отель на плаву. Чтобы развлекать состоятельных гостей на борту суперяхты есть кинозал, звукозаписывающая студия и даже баскетбольная площадка. Одной из уникальных и неповторимых особенностей судна является бассейн с прозрачным стеклянным дном, где, плавая, можно наблюдать за богатой морской жизнью морей и океанов.