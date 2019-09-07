Побывавшую в Таллинне яхту основателя Microsoft продают за баснословные деньги

Принадлежавшая одному из основателей Microsoft и миллиардеру Полу Аллену яхта Octopus выставлена на продажу за 295 миллионов евро (325 миллионов долларов).
Это крупнейшее в мире частное исследовательское судно длиной 126 м. В июле 2010 года яхта пришвартовалась и в Таллинне.
Чтобы построить эту красоту Аллен нанял немецкую судостроительную компанию Lürssen. Весь процесс, походивший в начале 2000-х годов, стоил ему около 200 миллионов долларов.
Octopus состоит из восьми палуб. Внутри яхты находится 41 каюта класса люкс, которые по уровню роскоши и убранства могут соперничать с лучшими пятизвездочными отелями мира, и по сути это и есть отель на плаву. Чтобы развлекать состоятельных гостей на борту суперяхты есть кинозал, звукозаписывающая студия и даже баскетбольная площадка. Одной из уникальных и неповторимых особенностей судна является бассейн с прозрачным стеклянным дном, где, плавая, можно наблюдать за богатой морской жизнью морей и океанов.
В 2018 году миллиардеру Полу Аллену диагностировали рецидив неходжкинской лимфомы. Он умер 15 октября 2018 года в результате осложнений онкологического заболевания.