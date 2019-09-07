Сб, 7.09.2019
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  • В США растет число жертв электронных сигарет: пятеро умерли, у сотен проблемы с легкими

В США растет число жертв электронных сигарет: пятеро умерли, у сотен проблемы с легкими

Фото иллюстративное.

ФОТО: AP / Scanpix

В США зарегистрировали пять случаев смерти среди людей, куривших электронные сигареты. Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Lenta.ru.

По данным организации, погибшие жили в штатах Калифорния, Орегон, Миннесота, Индиана и Иллинойс. Всего в стране известно о порядка 450 случаях заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что отдел здравоохранения американского штата Орегон заявил о втором смертельном случае от неизвестной болезни среди вейперов. «Мы еще не знаем точную причину этих заболеваний — вызваны ли они вредными выделяющимися веществами, ингредиентами в жидкости или чем-то еще, например, самим устройством», — сказал доктор подразделения.

Специалисты из управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили ацетат витамина Е во всех смесях марихуаны для вейпов, которые курили заболевшие и погибшие. Они взяли образцы смесей у пациентов из разных штатов. Медики отметили, что однозначные выводы делать рано, однако подтвердили, что данное вещество, производное от витамина Е, способно нанести такой вред организму.

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