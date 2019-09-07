В США растет число жертв электронных сигарет: пятеро умерли, у сотен проблемы с легкими

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что отдел здравоохранения американского штата Орегон заявил о втором смертельном случае от неизвестной болезни среди вейперов. «Мы еще не знаем точную причину этих заболеваний — вызваны ли они вредными выделяющимися веществами, ингредиентами в жидкости или чем-то еще, например, самим устройством», — сказал доктор подразделения.

Специалисты из управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили ацетат витамина Е во всех смесях марихуаны для вейпов, которые курили заболевшие и погибшие. Они взяли образцы смесей у пациентов из разных штатов. Медики отметили, что однозначные выводы делать рано, однако подтвердили, что данное вещество, производное от витамина Е, способно нанести такой вред организму.