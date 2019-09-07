В новейших Boeing обнаружили серьезные неполадки

По словам представителя компании, во время тестирования самолета была обнаружена серьезная проблема, которая потребовала остановки испытаний. В чем именно она заключалась, не сообщается. Однако один из источников заявил, что причиной стала вылетевшая во время тестов на герметичность дверь.

Отмечается, что испытания проходили в условиях намного более жестких, чем реальные эксплуатационные. Это делается для того, чтобы проверить самолет на надежность, целостность и безопасность.