Президент Зеленский помиловал россиян, предназначенных для обмена пленными

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет. "Это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - сказал Рыбин.

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

Гаджиев, по данным СМИ, воевал в батальоне луганского ополчения "Август" и попал в плен в танковом бою в январе 2015 года. Он содержится в колонии строгого режима.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

На прошлой неделе украинские СМИ со ссылкой на осведомленные источники информировали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа, однако он так и не состоялся.

6 сентября Путин заявил на ВЭФ-2019, что переговоры об обмене близки к завершению и что обмен будет масштабным. Дипломатические источники "Интерфакса" назвали вероятной датой начала обмена 7 сентября.