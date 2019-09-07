Фото: реновированный хутор с оригинальными интерьерами ждет покупателя

Хуторской комплекс из двух жилых зданий, построенный еще в 1936 году, благодаря реконструкции начал новую жизнь. Во время ремонта от старого жилья остались только четыре стены из известняка, с которых началось строительство нового дома.

ФОТО: City24

Фундаменты обоих зданий были утеплены снаружи и изнутри, камни вычищены, пустоты заполнены. Второй этаж и конструкции крыш обоих домов построены с нуля и абсолютно новые.

ФОТО: City24

Жилые помещения отапливаются полностью автоматическим воздушно-водяным тепловым насосом. Крыша покрыта завальцованной вручную цинковой жестью. Кое-что еще требует доделки, но в целом недвижимость готова для вселения новых жильцов. Разрешение на эксплуатацию находится на рассмотрении, но продавец дома берет на себя обязательство довести этот процесс до конца.

ФОТО: City24