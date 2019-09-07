Фото: реновированный хутор с оригинальными интерьерами ждет покупателя

Хуторской комплекс из двух жилых зданий, построенный еще в 1936 году, благодаря реконструкции начал новую жизнь. Во время ремонта от старого жилья остались только четыре стены из известняка, с которых началось строительство нового дома.
Фундаменты обоих зданий были утеплены снаружи и изнутри, камни вычищены, пустоты заполнены. Второй этаж и конструкции крыш обоих домов построены с нуля и абсолютно новые.
Жилые помещения отапливаются полностью автоматическим воздушно-водяным тепловым насосом. Крыша покрыта завальцованной вручную цинковой жестью. Кое-что еще требует доделки, но в целом недвижимость готова для вселения новых жильцов. Разрешение на эксплуатацию находится на рассмотрении, но продавец дома берет на себя обязательство довести этот процесс до конца.
Подробности находятся на странице портала недвижимости City24.