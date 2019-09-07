Сегодня и завтра в Маарду осенняя ярмарка: на сцене группы «ДЕМО» и «Свята Ватра»

Традиционная осенняя ярмарка-фестиваль состоится в маардуском парке Келламяэ в 18-й раз, оба выходных дня на сцене в режиме нон-стоп будут выступать различные творческие коллективы, а посетители ярмарки смогут найти себе занятие по душе.

«В этом году наш праздник будет посвящен теме семьи и семейным ценностям, и это не случайно. Как известно, Маарду славится своей мультикультурностью и многогранностью. Его жители, как одна большая семья, стараются жить в мире и дружбе. Семья важна для каждого человека вне зависимости от возраста, родного языка и национальности», - сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

На ярмарке можно будет купить продукцию, услуги и рукоделие местных и приезжих продавцов и ремесленников от меда, рукоделия и приправ до косметики и редких сладостей. Подкрепить силы можно будет в уличных кафе, которые предложат гостям ярмарки традиционные блюда из меню различных национальных кухонь.

Для детей будут работать многочисленные аттракционы и развлечения, а взрослые смогут приобрести товары по душе и посмотреть выступления творческих коллективов. В субботу посольство председательствующей в Совете ЕС Финляндии в своем боксе представит вниманию посетителей выставку о жизнеспособном развитии, инновативных и щадящих природу идеях повторного использования сырья.

Главными звездами первого вечера станут легендарная российская группа «ДЕМО» и эстонско-украинская фолк-группа «Свята Ватра». Кроме этого, в первый день на сцене выступит семейный коллектив «Зотович» из Одессы и молодёжная поп-группа «Around The Sun» с победительницей вокального конкурса «Браво» Аликой Миловой. Во второй день на сцене пройдет концерт фольклорных коллективов, тематический концерт, посвященный моде, группа Mostband, певица Маргарита Кустинская и школа цирка известного эстонского акробата Велло Вахера.